Інтерфакс-Україна
Події
14:16 13.02.2025

У розслідуванні розстрілу людей на Інститутській встановлено більше 30 осіб командного складу роти "Беркут" і виконавців

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В Офісі генерального прокурора розповіли про хід розслідувань розстрілу людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

"Під час мого розслідування до суду направлено 7 проваджень і встановлено більше 30 осіб: як командний склад роти спецпризначення "Беркут", так і безпосередньо виконавців, які здійснювали стрільбу. Також встановлені особи, які допомагали в подальшому, після 20 лютого, знищувати зброю, перевозили правоохоронців, які здійснювали стрільбу, допомагали їм виїхати в напрямку Криму. Це три особи, по ним також направлені провадження до суду, а по одній із них вирок уже набув законної сили", - сказав прокурор у справах Майдану, начальник відділу Офісу генерального прокурора України Ігор Земсков на пресконференції в четвер, коментуючи розслідування розстрілу людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Він зазначив, що по інших підозрюваних справи слухаються в київських судах.

Крім того, з його слів, по 5 особах із числа спецроти "Беркут" також уже є вирок Святошинського суду, де 4-х осіб засудили, а одну – виправдали, по ній проходить стадія апеляційного оскарження.

Теги: #беркут #офіс_генпрокурора #розстріл #інститутська

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