Інтерфакс-Україна
Події
15:18 05.02.2025

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Ізюму збільшилася до шести чоловік

1 хв читати
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Ізюму збільшилася до шести чоловік
Фото: ДСНС Харківщини

У лікарні помер 61-річний чоловік, госпіталізований з пораненням після ворожого ракетного удару по Ізюму 4 лютого, повідомив начальник Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

"Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялось, 4 лютого ЗС РФ вдарили по Ізюму ракетою Іскандер-М. Через це 5 мирних мешканців загинули, ще 57, у тому числі 3 дітей, постраждали.

Теги: #ізюм #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 07.05.2025
В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

18:44 06.05.2025
Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

18:13 26.04.2025
У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару - МВА

У Святошинському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетного удару - МВА

14:07 26.04.2025
Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

17:07 25.04.2025
У лікарнях залишаються більше 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву в четвер - Зеленський

У лікарнях залишаються більше 30 постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву в четвер - Зеленський

17:22 23.04.2025
Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

Росіяни обстріляли Роменський район Сумської області, пошкоджено цивільну інфраструктуру – ОВА

22:30 16.04.2025
Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

12:36 14.04.2025
Прем'єр та віцепрем'єр Італії засудили удар РФ по Сумах

Прем'єр та віцепрем'єр Італії засудили удар РФ по Сумах

12:09 14.04.2025
Пастор Бернс про атаку на Суми: Ось чому я назвав Путіна злом

Пастор Бернс про атаку на Суми: Ось чому я назвав Путіна злом

11:50 14.04.2025
Глава МЗС Литви після удару по Сумах закликав ЄС відповісти Росії 17-м пакетом санкцій, зокрема щодо "Росатому"

Глава МЗС Литви після удару по Сумах закликав ЄС відповісти Росії 17-м пакетом санкцій, зокрема щодо "Росатому"

ВАЖЛИВЕ

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив положення про інформаційну базу даних споживання природного газу

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх громадян – КМВА

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Келлог: США обговорюють розміщення військового контингенту Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі в Україні – ЗМІ

Ziferblat закликає українців за кордоном проголосувати за них у першому півфіналі "Євробачення-2025"

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА