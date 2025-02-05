Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Ізюму збільшилася до шести чоловік

Фото: ДСНС Харківщини

У лікарні помер 61-річний чоловік, госпіталізований з пораненням після ворожого ракетного удару по Ізюму 4 лютого, повідомив начальник Харківської обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.

"Лікарі добу боролися за його життя, але врятувати не вдалось", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялось, 4 лютого ЗС РФ вдарили по Ізюму ракетою Іскандер-М. Через це 5 мирних мешканців загинули, ще 57, у тому числі 3 дітей, постраждали.