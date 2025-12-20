Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Ізюму зросла до двох, одна людина постраждала — ОВА

Внаслідок ворожого авіаудару по м. Ізюм Харківської області, який, за попередніми даними, було завдано чотирма керованими авіабомбами, загинули двоє людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, також постраждала 60-річна жінка: "За уточненою інформацією, також постраждала 60-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Попередньо, ворог атакував Ізюм - 4 КАБами"