Одна із загиблих в Ізюмі була вагітна

Серед загиблих в Ізюмі внаслідок російського удару "Іскандером" - дві сестри, одна з них була вагітною, повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Ангеліна та Олександра – дві сестри, обидві загинули на місці. Дівчатам було 18 та 19 років. Старша, Ангеліна, була вагітна. Із сестрою та свекрухою вона приїхала до паспортного столу оформлювати документи. Разом з дівчатами загинув і водій, який їх привіз. Вижила мама чоловіка Ангеліни", -повідомив Болвінов у Фейсбуці.

Як повідомлялось, росіяни завдали ракетного удару по Ізюму. П'ять людей загинуло, 50 – травмовано.