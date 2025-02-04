Інтерфакс-Україна
Події
16:21 04.02.2025

Одна із загиблих в Ізюмі була вагітна

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Серед загиблих в Ізюмі внаслідок російського удару "Іскандером" - дві сестри, одна з них була вагітною, повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Ангеліна та Олександра – дві сестри, обидві загинули на місці. Дівчатам було 18 та 19 років. Старша, Ангеліна, була вагітна. Із сестрою та свекрухою вона приїхала до паспортного столу оформлювати документи. Разом з дівчатами загинув і водій, який їх привіз. Вижила мама чоловіка Ангеліни", -повідомив Болвінов у Фейсбуці.

Як повідомлялось, росіяни завдали ракетного удару по Ізюму. П'ять людей загинуло, 50 – травмовано.

Теги: #ізюм #загиблі #обстріл

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