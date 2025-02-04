Пошуково-рятувальну операцію в Ізюмі завершено, людей під завалами більше немає - Синєгубов
Станом на 14:50 після ворожого ракетного удару по середмістю Ізюма за медичною допомогою звернулося понад 40 осіб, у тому числі двоє дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Більше 40 осіб звернулися по медичну допомогу, 24 людини госпіталізовано, троє з них у важкому стані. Серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років. Стан — середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, внаслідок обстрілу вибито вікна у 170 квартирах.
"Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків", - написав Синєгубов.
Він також повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершена - людей під завалами немає.
Як повідомлялось раніше, внаслідок удару по Ізюму загинуло 5 цивільних.