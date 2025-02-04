Інтерфакс-Україна
Події
13:46 04.02.2025

Зеленський про обстріл Ізюму: потрібно тиснути на Росію, щоб зупинити терор

1 хв читати
Зеленський про обстріл Ізюму: потрібно тиснути на Росію, щоб зупинити терор

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті російського ракетного удару по Ізюму Харківської області, та зауважив, що потрібно тиснути на Росію для припинення цього терору.

"Ізюм. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради... Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, станом на 12:48 в Ізюмі шпиталізували 24 людини, що постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по середмістю, дві жінки та троє чоловіків - загинули, їхні дані встановлюють.

Теги: #ізюм #ракетний_удар #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 12.05.2025
Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

16:27 12.05.2025
З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

15:13 12.05.2025
Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

15:09 12.05.2025
Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

12:19 12.05.2025
Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

21:33 11.05.2025
Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

20:17 11.05.2025
Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

20:12 11.05.2025
Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

10:52 11.05.2025
Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

22:32 10.05.2025
Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

Лідери Коаліції охочих домовилися про санкції у разі відмови РФ від припинення вогню - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

Сили оборони вночі збили 55 ворожих дронів зі 108, ще 30 локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС

Досягти припинення вогню можливо у координації з Європою та США - Стефанчук

Глава МЗС Туреччини: Росія та Україна повинні розпочати переговори "якнайшвидше"

Кабмін затвердив порядок проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості із забороненими релігійними організаціями

Одеса відклала на кінець червня розкриття пропозицій на електробуси за EUR13 млн фінансування ЄІБ

Через ворожий удар на Харківщині поранено мирного мешканця – прокуратура

Мінкультури розпочало мистецький конкурс для реалізації інформкампанії з мобілізації та рекрутингу

Росія повинна сказати, чи хоче миру, погодившись на безумовне 30-денне припинення вогню - МЗС Іспанії

Країни Європи опівночі почнуть підготовку нових санкцій, якщо РФ не піде на 30-денне перемир'я до кінця дня – речник уряду Німеччини

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА