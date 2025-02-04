Зеленський про обстріл Ізюму: потрібно тиснути на Росію, щоб зупинити терор

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих в результаті російського ракетного удару по Ізюму Харківської області, та зауважив, що потрібно тиснути на Росію для припинення цього терору.

"Ізюм. Триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту. Через цей удар зруйновано частину будівлі міської ради... Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, станом на 12:48 в Ізюмі шпиталізували 24 людини, що постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по середмістю, дві жінки та троє чоловіків - загинули, їхні дані встановлюють.