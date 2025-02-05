Інтерфакс-Україна
Події
11:08 05.02.2025

В лікарнях залишаються 5 постраждалих через ворожий удар по Ізюму

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В лікарнях залишаються 5 постраждалих через ворожий удар по Ізюму
Фото: ДСНС Харківщини

На ранок 5 лютого в лікарнях залишаються 5 з 57 постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Ізюму, в тому числі двоє дітей.

"Хлопчик (6 років) - стабільний. Дівчина 14 років - важка. Її перевели до лікарні невідкладної допомоги. Стан поки що стабілізували", - повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

Також з Ізюмської лікарні до обласної переведено одного дорослого важкого постраждалого, ще двоє залишаються в лікарні Ізюму. Їх було прооперовано, стан оцінюється як середньої важкості.

Як повідомлялося, 4 лютого ВС РФ ударили по Ізюму ракетою Іскандер-М. Внаслідок цього 5 мирних мешканців загинули, ще 57, у тому числі 3 дітей постраждали.

Теги: #ізюм #постраждалі

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