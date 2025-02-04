Кількість постраждалих в Ізюмі збільшилася до 50 - Синєгубов

Станом на 15:24 ідентифіковано двох з п'яти загиблих внаслідок ворожого удару "Іскандером" по Ізюму, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, кількість постраждалих зросла до 50, серед них троє дітей. Більшість постраждалих - працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Внаслідок ракетного удару частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків.