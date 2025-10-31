Мінкультури презентувало 15 відеопроєктів про героїзм українських військових

Фото: МКСК

Міністерство культури України разом з партнерами та митцями презентували 15 проєктів, що стали переможцями мистецького конкурсу з виробництва відеоінформаційної продукції, присвяченої героїзму та професіоналізму військовослужбовців у протистоянні з російською агресією.

"Мистецтво, зокрема, кінематограф, здатне торкнутися людської душі так, як цього не може зробити традиційний канал дипломатії чи комунікації. Саме тому ми сьогодні зібралися тут, щоб представити 15 відеоробіт, створених 13 командами у співпраці з Міністерством культури України. Кожен із цих проєктів — це інструмент інформаційного спротиву, спосіб говорити про війну глибше — через долі, вибір, характер і прояви гідності. Наші герої — невигадані персонажі. Їхні історії мають бачити мільйони. В Україні й у світі. Це наша культурна зброя", - цитує віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури Тетяну Бережну пресслужба.

Зазначається, що межах події 13 творчих команд представили 15 унікальних відеоробіт, а загалом у межах двох мистецьких конкурсів з виробництва відеопродукції про героїзм і професіоналізм українських військових та про стійкість українців визначено 49 переможців.

За інформацією відомства, загальна сума державної підтримки цих ініціатив становить понад 170 млн грн.

Серед фільмів-переможців: "Народжені війною" (ТОВ "Івано-Франківська Телерадіокомпанія "Канал-402"); "Капітан" (ФОП Мовчан М.М.); анімаційний фільм "Бо козацького роду" (ТОВ "КЕЙ АНІМЕЙШЕН СТУДІО"); "Пульс" (ТОВ "Атасов Фільм Тревел"); "На захисті свободи" (ТОВ "Атасов Фільм Тревел"); "Подвиг бути людиною" (ФОП Хопта Д.А.); "Недитяча війна" (ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1"); "Війна-ненажера. Сім" (ГО "Творче об’єднання "ВАВИЛОН 13"); "Артилерія: секрет точності" (ФОП Івашина Д.С.); "Гостомель. Синергія супротиву" (Кіно-виробнича компанія "Гольфстрім продакшн"); "10 ліній Ірпіня" (Кіно-виробнича компанія "Гольфстрім продакшн"); "На межі можливого" (ТОВ "Міжнародний продюсерський центр "ФОР-ПОСТ"); "Вона і війна" (ТОВ "Міжнародний продюсерський центр "ФОР-ПОСТ"); "Небесні лицарі" (ФОП Дріз О.Я.); "Зустріч" (ТОВ "Кінокомпанія "Офіс Бочко").