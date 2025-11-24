Інтерфакс-Україна
Події
19:58 24.11.2025

Навроцький запросив Зеленського до Варшави

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що запросив українського колегу Володимира Зеленського до Варшави.

"Чехія є для нас дуже важливим партнером, коли йдеться про двосторонні відносини між Польщею та Україною. Нашим стратегічним інтересом є, звичайно, підтримка України, про що неодноразово заявляли і поляки, і польські жінки, і я як президент Польщі. Я чекаю на пана президента Зеленського у Варшаві і сподіваюся, що пан президент Зеленський прийме моє запрошення до Варшави", - сказав він на спільній пресконференції із президентом Чехії Петером Павелом у Празі у понеділок.

Навроцький додав, що він також запрошує пана президента Павела до Варшави на зустріч з президентом Зеленським.

Польський лідер підкреслив, що вважає РФ найбільшою загрозою безпеці та демократії всієї Європи.

"Немає сумнівів, що саме РФ є агресором. Немає сумнівів, що в інтересах європейських країн, у тому числі Польщі, є прагнення до сталого миру, а не такого миру, який дасть можливість Російській Федерації мобілізувати свої сили і розпочати нову війну в наступні роки чи десятиліття", - сказав він.

Водночас Навроцький додав, що вважає Росію країною, яка не дотримується угод, а отже, "це є загрозою для будь-якого потенційного миру, який би був підписаний".

За його словами, "єдиною людиною у світі, яка готова змусити Російську Федерацію до миру, є президент Сполучених Штатів Дональд Трамп".

"І я думаю, що тут співпраця європейських країн, особливо країн Центральної Європи, які знаходяться безпосередньо біля кордону війни, але також співпраця з НАТО, і зі Сполученими Штатами з президентом Дональдом Трампом дає надію на вирішення цього конфлікту в такому вигляді, який був би прийнятним для Польщі та для всіх країн Центральної Європи", - заявив президент.

