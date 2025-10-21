Сибіга отримав від канадської колеги запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн G7

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд запросила українського колегу Андрія Сибігу на майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн G7.

"Я подякував міністру Ананд за запрошення на майбутню зустріч міністрів закордонних справ G7 та висловив сподівання на подальші важливі рішення на підтримку України", - написав Сибіга у соцмережі Х у вівторок.

Очільник МЗС привітав головування Канади у "Великій сімці", зазначивши, що Україна розраховує на рішучі кроки щодо забезпечення України додатковим обладнанням, енергетичними ресурсами та засобами протиповітряної оборони для підвищення стійкості напередодні зимового сезону.

Також міністр подякував канадській стороні за запрошення міністра енергетики України Світлани Гринчук на зустріч міністрів енергетики країн G7 у Торонто цього місяця.

Окремо міністри обговорили посилення санкційного тиску на Росію та використання заморожених російських активів для підтримки оборони та відновлення України.

"Під час нашої змістовної розмови я проінформував свою канадську колегу Аніту Ананд про мирні зусилля України та терор Росії проти енергетичної інфраструктури. Не маючи змоги досягти результатів на полі бою, Москва намагається використовувати зиму як зброю проти українців, навмисно позбавляючи людей електроенергії та води. Ми можемо протистояти цьому терору разом, посиливши підтримку України, включаючи термінову енергетичну допомогу", - підкреслив Сибіга.

Зустріч глав МЗС країн G7 відбудеться 11–12 листопада 2025 року в регіоні Ніагара, провінція Онтаріо, Канада. Це буде друга така зустріч під головуванням Канади у 2025 році (перша відбулася у березні).

Канада розпочала своє річне головування в G7 1 січня 2025 року і буде головувати до кінця року.