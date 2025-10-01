Auchan Україна запроваджує постійний кешбек для військовиків

Компанія Auchan запроваджує постійний кешбек для українських військовиків із посвідченням учасника бойових дій, повідомили у пресслужбі компанії.

"Це наш спосіб бути в кожному моменті поруч з тими, хто захищає нас. І ми сподіваємося, що така ініціатива ставатиме стандартом на ринку", - цитується у релізі слова CEO Auchan Україна Марти Труш.

Як зазначили у компанії, ця ініціатива, що стартувала у День захисників і захисниць України, є довготривалою. Всі власники статусу УБД отримуватимуть 5% кешбеку з кожної покупки у магазинах Auchan по всій Україні та на сайті auchan.ua. Щоб активувати кешбек, потрібно звернутися до пункту обслуговування клієнтів у магазині або зателефонувати на гарячу лінію Auchan. Після підтвердження статусу УБД, кешбек нараховуватиметься автоматично з кожної покупки.

З початку повномасштабного вторгнення компанія надала гуманітарну допомогу на понад 60 млн грн, підтримуючи як цивільне населення, так і захисників та захисниць. Також з 2022 року компанія через фонд "Auchan з тобою" підтримує мобілізованих працівників та їхні родини. Фонд надав понад 1,5 млн грн допомоги — здебільшого у випадках загибелі працівника або його близьких на фронті.

Auchan Україна — це мережа магазинів французької родини Auchan SA, працює в Україні з 2007 року. За даними сайту "Ашан", мережа ритейлера налічує понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у восьми містах, а також розвиває e-commerce.

Згідно з фінансовою звітністю, дохід компанії "Ашан Україна Гіпермаркет" 2024 року становив 10 млрд 149, 984 млн грн, що на 7,6% нижче за результати за 2023 рік; збитки за 2024 рік становили 579,652 млн грн, що майже вдвічі менше за збитки за 2023 рік.