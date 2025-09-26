Інтерфакс-Україна
Події
01:56 26.09.2025

МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

Команда спостерігачів МАГАТЕ зафіксувала збиття та вибух російського БпЛА поблизу Південноукраїнської атомної електростанції (ПАЕС), в зв'язку з чим МАГАТЕ опублікувала комюніке на офіційній веб-сторінці агенції.

"Дрон був збитий і підірваний приблизно за 800 метрів від периметра Південно-Української атомної електростанції вночі, що стало черговим випадком, який підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки під час військового конфлікту, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі після отримання інформації про інцидент від групи МАГАТЕ на місці події", - сказано в повідомленні.

Команда спостерігачів МАГАТЕ була проінформована ПАЕС, що пізно ввечері та рано вранці в зоні моніторингу було виявлено 22 безпілотні літальні апарати, деякі з яких наблизилися до об'єкта на відстань до півкілометра. Південноукраїнська АЕС є однією з трьох діючих атомних електростанцій в Україні, три її реактори наразі працюють на повну потужність.

"З місця свого проживання поблизу станції члени групи МАГАТЕ близько 01:00 за місцевим часом почули постріли та вибухи, а сьогодні вони відвідали місце, де впав один із дронів, і побачили кратер площею чотири квадратні метри та глибиною близько одного метра. Команда повідомила, що металеві конструкції поблизу були пошкоджені осколками, а вікна автомобілів, що знаходилися поблизу місця удару, були розбиті. За даними станції, також було пошкоджено регіональну лінію електропередачі напругою 150 кіловольт (кВ), хоча вона не була підключена до АЕС і не мала прямого впливу на ядерну безпеку та захист. Про жертви також не повідомлялося", - описує МАГАТЕ перебіг подій за інформацією групи спостерігачів.

"Вкотре дрони літають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не завдав жодної шкоди самій Південноукраїнській АЕС. Наступного разу нам може не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість поблизу всіх важливих ядерних об'єктів", – цитує агенція гендиректора МАГАТЕ Гроссі.

"Останній інцидент із дроном, що стався лише через 30 годин після того, як Запорізька АЕС (ЗАЕС) в Україні вдесяте втратила зовнішнє електропостачання (LOOP) під час конфлікту, чітко показав, що ситуація з ядерною безпекою та захистом залишається вкрай нестабільною, поки триває конфлікт", - підкреслили в комюніке МАГАТЕ.

За інформацією агенції, ЗАЕС вже більше 48 годин залишається без зовнішнього електропостачання, наразі станція використовує аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідною для охолодження шести зупинених реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки та захищеності.

"Понад чотири місяці ЗАЕС залежала від єдиної лінії електропередачі для зовнішнього електропостачання, порівняно з десятьма лініями до конфлікту. Ця єдина лінія електропередачі, що залишилася, була пошкоджена приблизно за 1,5 кілометра від ЗНПЕ внаслідок військових дій і відключена о 16:56 у вівторок, згідно з інформацією від станції. Команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, ще не змогла відвідати пошкоджену лінію через військову ситуацію", - сказано в прес-релізі МАГАТЕ.

Агенція також інформує про заяви з боку окупаційної адміністрації ЗАЕС і з українського боку про наявність необхідних запасних частин та персоналу для ремонту лінії, "як тільки це дозволить військова ситуація".

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-316-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine

Теги: #аес #безпека #застереження #магате

