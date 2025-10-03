Інтерфакс-Україна
Події
10:26 03.10.2025

В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

2 хв читати
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями
Фото: https://npu.gov.ua

Правоохоронці в Одесі викрили злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему з використанням фіктивних інвестиційних платформ, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і "отримувати дивіденди". Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими", - вказується у повідомленні.

За інформацією слідства, організував "бізнес" 28-річний житель Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб, серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, котрий створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, а також "дзвонарі", які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних в Одесі офісів, які функціонували як кол-центри.

Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024-2025 рр. перевищила 24 млн грн. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі.

"За попередніми даними, фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії", - наголосили в поліції.

Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Із залученням спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Казахстану було проведено низку обшуків і вилучено докази протиправної діяльності. 

Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Спричинені інвесторам збитки становлять $92 тис.

Слідчі затримали вісьмох учасників угруповання, ще одного оголошено в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #шахрайство #одеса #затримання #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 03.10.2025
В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

10:20 03.10.2025
Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

Пара з Миколаєва "полювала" для ворога за секретними розробками оборонної промисловості - СБУ

09:45 03.10.2025
ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

12:38 02.10.2025
Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

11:12 02.10.2025
В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

10:56 02.10.2025
Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

10:24 02.10.2025
Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

18:37 01.10.2025
Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

16:43 01.10.2025
СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

16:38 01.10.2025
Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА