Інтерфакс-Україна
Події
18:33 08.09.2025

УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

1 хв читати
УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про появу фейкової інформації щодо грошових виплат. 

"У мережі поширюється чергова фейкова інформація про виплати від Українського Червоного Хреста. Цього разу шахраї обіцяють виплату у розмірі 9600 грн українцям, які останні 6 місяців не виїжджали за кордон. Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не публікував таких оголошень і не здійснює реєстрацію на цю допомогу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок

В УЧХ підкреслили, що завжди повідомляють про програми офіційно. Актуальна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційних ресурсах Українського Червоного Хреста, зокрема на сайті — redcross.org.ua та на офіційних сторінках у соцмережах.

 

Теги: #шахрайство #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 07.09.2025
УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

11:45 07.09.2025
УЧХ надавав допомогу постраждалим через ворожу атаку по Запоріжжі

УЧХ надавав допомогу постраждалим через ворожу атаку по Запоріжжі

12:27 06.09.2025
Коледж УЧХ відкрився у Києві

Коледж УЧХ відкрився у Києві

15:21 05.09.2025
Футбольний Матч Легенд збере кошти для благодійних організацій, зокрема для УЧХ

Футбольний Матч Легенд збере кошти для благодійних організацій, зокрема для УЧХ

10:29 04.09.2025
УЧХ отримав відзнаку "Друг Сінгапурського Червоного Хреста"

УЧХ отримав відзнаку "Друг Сінгапурського Червоного Хреста"

12:50 03.09.2025
УЧХ долучився до ліквідації наслідків атаки російських БпЛА у Вишгороді

УЧХ долучився до ліквідації наслідків атаки російських БпЛА у Вишгороді

13:42 02.09.2025
УЧХ продовжує евакуацію цивільних із прифронтових громад Донеччини

УЧХ продовжує евакуацію цивільних із прифронтових громад Донеччини

11:30 31.08.2025
Україна - Молдова: обмін досвідом між Червоними Хрестами

Україна - Молдова: обмін досвідом між Червоними Хрестами

14:48 30.08.2025
УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

16:02 29.08.2025
Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ОСТАННЄ

"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

Польські активісти Greenpeace занурилися до Nord Stream із закликом не відновлювати його та розвивати ВДЕ в Європі

Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

Буданов відвідав поранених розвідників, вручив воїнам нагороди

МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

Харківські поліцейські передали ЗСУ два трофейні танки

Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства

Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА