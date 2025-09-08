УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про появу фейкової інформації щодо грошових виплат.

"У мережі поширюється чергова фейкова інформація про виплати від Українського Червоного Хреста. Цього разу шахраї обіцяють виплату у розмірі 9600 грн українцям, які останні 6 місяців не виїжджали за кордон. Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не публікував таких оголошень і не здійснює реєстрацію на цю допомогу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

В УЧХ підкреслили, що завжди повідомляють про програми офіційно. Актуальна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційних ресурсах Українського Червоного Хреста, зокрема на сайті — redcross.org.ua та на офіційних сторінках у соцмережах.