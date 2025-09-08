УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат
Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про появу фейкової інформації щодо грошових виплат.
"У мережі поширюється чергова фейкова інформація про виплати від Українського Червоного Хреста. Цього разу шахраї обіцяють виплату у розмірі 9600 грн українцям, які останні 6 місяців не виїжджали за кордон. Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не публікував таких оголошень і не здійснює реєстрацію на цю допомогу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.
В УЧХ підкреслили, що завжди повідомляють про програми офіційно. Актуальна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційних ресурсах Українського Червоного Хреста, зокрема на сайті — redcross.org.ua та на офіційних сторінках у соцмережах.