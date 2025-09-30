Інтерфакс-Україна
Події
12:24 30.09.2025

УЧХ попереджає про фейкові повідомлення щодо грошових виплат

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) попереджає про появу фейкової інформації про нібито грошові виплати від організації.

"У мережі знову поширюється фейкова інформація про нібито виплати від Українського Червоного Хреста. Цього разу шахраї використовують нову дату - 26 жовтня - і обіцяють виплату у розмірі 9600 грн тим українцям, які не виїжджали за кордон останні 6 місяців. Наголошуємо, що Український Червоний Хрест не публікував таких оголошень", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

В УЧХ нагадали, що не здійснюють жодних реєстрацій через сторонні сайти чи платформи. Мета таких повідомлень — ввести людей в оману та отримати їхні персональні дані або гроші.

"Вся достовірна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційних ресурсах організації, зокрема на сайті redcross.org.ua та офіційних сторінках у соцмережах", - наголосили в УЧХ.

 

Теги: #шахрайство #тчху #учх

