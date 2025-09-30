Інтерфакс-Україна
12:25 30.09.2025

Поліцейські викрили братів-шахраїв з Одещини, які заволоділи 1 млн грн коштів звільнених з полону РФ військовослужбовців

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України в Харківській області викрили злочинну групу, яка обманом заволодівала коштами звільнених з полону РФ військовослужбовців, повідомляє Нацполіція.

"Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів", йдеться в повідомленні поліції на сайті у вівторок.

В повідомленні зазначається, що, володіючи інформацією про службу потерпілих у ЗСУ, їх перебування у полоні, шахраї зловживали довірою та вразливим психологічним станом військових.

Загальна підтверджена сума збитків, як уточнюють в поліції, становить близько мільйона гривень, від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників.

У ході досудового розслідування встановлено: шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через "технічні проблеми" кошти не були зараховані.

За інформацією Нацполіції, для "вирішення питання" шахраї виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками.

"Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових і алкогольних супермаркетах", - наголошується в повідомленні.

Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти.

Організатор у грудні 2024 року був засуджений за аналогічні злочини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком, проте перебуваючи на випробувальному терміні, продовжив злочинну діяльність.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тис. грн у різній валюті й золоті прикраси, придбані коштом військових.

Обох братів затримано. Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч. 1, ч. 2. ст. 255 Кримінального кодексу України) та шахрайство, вчинене злочинною організацією у великих розмірах (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

За вчинене зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

"Поліція закликає громадян бути пильними, не повідомляти стороннім особам реквізити платіжних карток та коди з SMS, якими підтверджуються фінансові операції. У разі сумнівних дзвінків або повідомлень необхідно одразу звертатися до поліції", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

 

Теги: #нацполіція #шахрайство #озу

