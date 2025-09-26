Інтерфакс-Україна
Події
13:51 26.09.2025

На Харківщині під час евакуаційних заходів поранено чотирьох поліцейських

1 хв читати

У п’ятницю, 26 вересня, під час здійснення обов’язкових евакуаційних заходів на території Кіндрашівської сільської громади Куп’янського району Харківської області поліцейські потрапили під ворожий обстріл.

“Ворожий FPV-дрон влучив у дорожнє покриття поряд зі службовим автомобілем правоохоронців. Унаслідок вибуху четверо працівників поліції отримали поранення, а службовий транспорт пошкодило”, - повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поранених поліцейських госпіталізовано, їм надано первинну медичну допомогу.

 

Теги: #поліцейські #харківська_область #поранення

