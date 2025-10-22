Внаслідок ворожого обстрілу поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків

Внаслідок удару під час ворожого обстрілу 22 жовтня поранено машиніста відновлювальної дрезини енергетиків, йому надається вся необхідна допомога, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"На жаль, маємо також пораненого ударом колегу - машиніста відновлювальної дрезини енергетиків. Надається вся необхідна допомога. Рух забезпечуємо, поїзди повернуться на звичні маршрути якнайшвидше", - написав Перцовський у Facebook в середу.

Як повідомлялось, відбулися затримки та зміна маршруту деяких поїздів через знеструмлення та пошкодження інфраструктури внаслідок нічних атак росіян.