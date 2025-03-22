Інтерфакс-Україна

Події

17:47 22.03.2025

У Вовчанську поранено мирного жителя, який їздить до міста годувати собак

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Правоохоронці задокументували наслідки удару ворожого FPV-дрона по Вовчанську (Харківська обл.), поранено мирного жителя.

"Вдень 22 березня у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон впав біля 72-річного чоловіка. Постраждалий отримав осколкове поранення", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За інформацією відомства, попри поранення чоловіку вдалося дістатися до траси, де йому допомогли небайдужі громадяни. Вони довезли постраждалого до блокпосту, де йому надали першу необхідну медичну допомогу.

Потерпілий розповів, що він періодично їздить до Вовчанська на велосипеді, щоб погодувати собак.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #вовчанськ #fpv_дрон #поранення

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