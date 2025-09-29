Українські бійці збили fpv-дроном російський гелікоптер

Українські військовослужбовці збили російський гелікоптер Мі-8, повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

Як зазначив Бровді в телеграм-каналі, збили вертоліт пілоти 1 БППС "Хижаки висот" 59-ї бригади Сил безпілотних систем.

Спочатку повідомлялося про збиття гелікоптера Мі-28, однак в результаті дорозвідки було уточнено, що йдеться про Мі-8.

"Ключеве ж словосполучення: збито fpv-дроном", - наголосив Бровді.