13:53 29.09.2025
Українські бійці збили fpv-дроном російський гелікоптер
Українські військовослужбовці збили російський гелікоптер Мі-8, повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.
Як зазначив Бровді в телеграм-каналі, збили вертоліт пілоти 1 БППС "Хижаки висот" 59-ї бригади Сил безпілотних систем.
Спочатку повідомлялося про збиття гелікоптера Мі-28, однак в результаті дорозвідки було уточнено, що йдеться про Мі-8.
"Ключеве ж словосполучення: збито fpv-дроном", - наголосив Бровді.