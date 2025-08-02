Інтерфакс-Україна
Події
16:50 02.08.2025

На Харківщині поранено 6-річну дитину через удар російського FPV-дрона по автівці

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У суботу, близько опівдня, у селі Івано-Шийчине Богодухівського району Харківської області російський ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею.

"У машині перебували чоловік і двоє його дітей: 6-річна донька та 3-річний син. Дівчинка дістала поранення. Стан здоров'я дитини — задовільний", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #fpv_дрон

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