МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

Міністерство закордонних справ України спільно з фондом "Сучасна Україна" передали для 21 окремої механізованої бригади 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", також було передано три генератора Ammann Olympian GEP 44X потужністю 35кВт для обласних клінічних лікарень Запоріжжя, Дніпра та Харкова.

Під час церемонії передачі був особисто присутній міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Мені особливо приємно брати участь у церемонії передачі дронів у 21 бригаду та генераторів у прифронтові міста, спільно з фондом. Така має бути реакція на чергову ескалацію та зростання викликів. Конкретні рішення. І сьогодні ми показуємо, що ми не маємо права на втому у допомозі нашим воїнам", - заявив міністр у середу в Києві.

Сибіга додав, що певна кількість дронів "вже сьогодні підуть на фронт". Як наголосив міністр, "кожен дрон та елемент допомоги має значення для українських військових".

"На сьогодні більшого пріоритету, ніж посилення обороноздатності нашої армії, немає. Більше зброї, зброї, зброї", - сказав він.

Загальна вартість переданої допомоги — понад 2 млн грн. На дрони для 21 ОМБр надали кошти клініка Anacosma та ТОВ "ВОРК ЮА", а генератори придбали спільно зі швейцарською компанією AXPO GRID AG, яка взяла на себе витрати на закупівлю.

Президент фонду "Сучасна Україна" Володимир Гавриш зазначив, що фонд передав вже "понад 250 млн на підтримку Сил оборони".

Начальник відділення комунікацій 21 ОМБр майор Сергій Дібров подякував за надану допомогу для потреб бригади.