В Куп'янському районі ворожий FPV-дрон поцілив у "швидку", постраждали два медики

Два медичних працівника постраждали внаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль екстреної медичної допомоги на одній з переправ у Куп'янському районі Харківської області.

"Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились", - повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

Розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ст.438 Кримінального кодексу України).