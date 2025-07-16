12:20 16.07.2025
В Куп'янському районі ворожий FPV-дрон поцілив у "швидку", постраждали два медики
Два медичних працівника постраждали внаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль екстреної медичної допомоги на одній з переправ у Куп'янському районі Харківської області.
"Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились", - повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області.
Розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ст.438 Кримінального кодексу України).