Інтерфакс-Україна
Події
12:20 16.07.2025

В Куп'янському районі ворожий FPV-дрон поцілив у "швидку", постраждали два медики

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Два медичних працівника постраждали внаслідок влучання російського FPV-дрона в автомобіль екстреної медичної допомоги на одній з переправ у Куп'янському районі Харківської області.

"Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились", - повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області.

Розпочате досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ст.438 Кримінального кодексу України).

Теги: #харківська_область #fpv_дрон

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