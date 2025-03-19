У Кременчуці чоловік поранив із травматичної зброї військового

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У Кременчуці (Полтавська обл.) місцевий житель поранив із травматичної зброї військового, обставини події з'ясовуються, повідомила пресслужба Національної поліції

"19 березня близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи чоловік здійснив постріл у бік військового, поранивши йому ногу", - йдеться у повідомленні поліції на сайті.

Поліція зброю вилучила. Слідчо-оперативна група з’ясовує обставини події.