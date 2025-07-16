Мер латвійського міста Огре поранений під час російського обстрілу в Україні

Голова муніципальної ради Огре Егілс Гельманіс (Egils Helmanis) отримав поранення в Україні внаслідок російського обстрілу, повідомив LSM.lv представник муніципалітету Патрікс Гріва.

Гріва також зазначив, що Гельманіс зараз перебуває у відрядженні, де разом з однодумцями доставляє необхідні транспортні засоби та іншу допомогу українським Збройним силам.

"Такі поїздки регулярно входять до порядку денного мера, навіть з 2022 року, з самого початку війни, кожні кілька місяців було пожертвувано та привезено значну кількість автомобілів, цього разу близько 20 машин", – сказав Гріва.

Як пише ЗМІ, згідно з інформацією, отриманою з українських джерел, стан здоров'я Гельманіса стабільний.

Подробиці про обстріл та місце події невідомі, оскільки маршрут, яким рухалася вантажівка з гуманітарною допомогою, тримається в таємниці, і "кожна з цих поїздок пов'язана з небезпекою". Також немає більш точної інформації про поранення.