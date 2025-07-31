Інтерфакс-Україна
Події
12:34 31.07.2025

Кримінальна справа щодо нападу на журналіста Макарова закрита: тілесні ушкодження він завдав собі сам

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Кримінальна справа щодо нападу на журналіста Макарова закрита: тілесні ушкодження він завдав собі сам

Кримінальне провадження щодо нападу на журналіста Юрія Макарова закрите: в момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд не було, тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно.

"Поліція Києва завершила розслідування щодо тілесних ушкоджень журналіста: отримано всі експертизи. Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому. Також відомі результати судово-психіатричної експертизи", - йдеться в повідомленні Національної поліції на сайті в четвер.

В повідомленні не вказано ім'я потерпілого, йдеться про журналіста Юрія Макарова.

В поліції нагадують, що повідомлення про отримання тілесних ушкоджень надійшло до поліції ввечері 16 квітня. Подія сталася біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці.

"Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього та наніс удар ножем, унаслідок чого 69-річний журналіст отримав ножове поранення в область ребра та поранення руки. Потерпілого госпіталізували, а поліцейські негайно провели комплекс розшукових заходів та слідчих дій", - зазначають в поліції.

За вказаним фактом слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент: у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд із заявником не було", - наголошується в повідомленні.

Також, як зазначають в поліції, вилучено ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу.

"За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, потерпілий пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу, за висновком якої у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії.

"Потерпілий визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження після з’ясування усіх обставин закрито", - підсумовує Нацполіція.

В своїй заяві, опублікованій на сайті в четвер, "Суспільне" висловлює вдячність Національній поліції України за професійність та ретельну роботу у встановленні всіх деталей.

"Ми просимо підтримки для Юрія Макарова — талановитого журналіста й автора проєктів, чиї роботи дивляться і будуть дивитися покоління українців. На його фізичний і психологічний стан вплинула війна та її наслідки. Юрій пройшов лікування, залишається на зв’язку з близькими людьми, друзями й колегами", - йдеться в повідомленні.

Теги: #макаров #справа #поранення

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