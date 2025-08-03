У Харкові затримано містянина, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ

Харківські правоохоронці затримали місцевого мешканця, який стріляв у ветерана ЗСУ.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про стрілянину в Індустріальному районі надійшло від очевидців ввечері у неділю.

"Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно розшукали та затримали нападника. Ним виявився місцевий мешканець (1981 року народження).

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.