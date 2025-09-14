Росіяни атакували селище у Пологівському районі Запорізької області, поранено 60-річного чоловіка

В одному з населених пунктів Пологівського району Запорізької області російські війська здійснили атаку безпілотником, внаслідок якої 60-річний чоловік отримав поранення, пошкоджено мікроавтобус.

"В одному із селищ Пологівського району росіяни здійснили атаку безпілотником. Пошкоджено мікроавтобус, чоловік отримав поранення", – повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.