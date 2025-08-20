Інтерфакс-Україна
12:44 20.08.2025

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

Оператори Сил спеціальних операцій важко поранили генерал-лейтенанта армії РФ Еседулла Абачев у Курській області.

"Еседулла Абачев, генерал-лейтенант зс рф, був важко поранений внаслідок спеціальних дій ССО. Вогневе ураження автівки заступника командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ провів підрозділ UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій. Це відбулося у ніч на 17 серпня за 5 кілометрів від міста Рильськ, Курської області", - повідомили Сили СО в Телеграмі у середу.

За наявною інформацією, внаслідок поранення генералу ворожої армії ампутували руку та ногу. Його було терміново доставлено літаком до Москви.

Як зазначається, 2023 року українська прокуратура передала до суду обвинувачення щодо Еседулла Абачева. "З початком повномасштабного російського вторгнення Абачев керував так званим "2-м армійським корпусом народної міліції лнр". Він безпосередньо віддавав накази бомбити та знищувати населені пункти Луганщини", - додали у ССО.

Текст повідомлення супроводжується відповідним відео ураження автомобіля Абачева.

