Російський генерал, який наказав підірвати греблю Каховської ГЕС, очолює місію у Венесуелі – Буданов

Екваторіальна оперативна група Міністерства оборони РФ в складі понад 120 російських військовослужбовців зараз перебуває у Венесуелі та навчає венесуельських військових широкому колу військових функцій, повідомив виданню The War Zone начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Очолює місію генерал Олег Макаревич, який командував Дніпровською групою російських окупаційних військ в Україні, але був знятий з посади у жовтні 2023 року після успішного контрнаступу України в Херсонській області. Макаревич також наказав зруйнувати греблю Каховської гідроелектростанції в місті Нова Каховка в червні 2023 року, що спричинило масове затоплення територій нижче по Дніпру.

За словами Буданова, росіяни у Венесуелі служать "військовими радниками, а також вчителями", а також надають розвідувальну інформацію. "Загалом, це навчання піхоти, безпілотників та спецпідрозділів", - сказав керівник ГУР.

За його словами, розгортання російських військ у Венесуелі – це давня ротація, яка існує вже багато років, а ГУР не виявила ніяких змін у чисельності російських військ у Венесуелі після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа збільшила присутність американських військ у Карибському басейні. Однак, схоже, що Макаревич, який перебуває там з початку року, отримав продовження терміну перебування там, оскільки типові ротації російських командирів тривають проходять кожні шість місяців, зазначив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що діяльність очолюваної Макаревичем місії не є реакцією на поточне нарощування військової присутності США в регіоні, але місія, ймовірно, залишиться у Венесуелі під час гіпотетичної атаки США. "Я думаю, що вони будуть за лаштунками, і офіційно Росія намагатиметься говорити з США, тому що їхні підрозділи знаходяться у Венесуелі", – сказав він.

На запитання, чи має українське ГУР активи у Венесуелі, Буданов відповів: "Ми збираємо всю інформацію про них".