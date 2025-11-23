Інтерфакс-Україна
Події
12:45 23.11.2025

Російський генерал, який наказав підірвати греблю Каховської ГЕС, очолює місію у Венесуелі – Буданов

2 хв читати

Екваторіальна оперативна група Міністерства оборони РФ в складі понад 120 російських військовослужбовців зараз перебуває у Венесуелі та навчає венесуельських військових широкому колу військових функцій, повідомив виданню The War Zone начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Очолює місію генерал Олег Макаревич, який командував Дніпровською групою російських окупаційних військ в Україні, але був знятий з посади у жовтні 2023 року після успішного контрнаступу України в Херсонській області. Макаревич також наказав зруйнувати греблю Каховської гідроелектростанції в місті Нова Каховка в червні 2023 року, що спричинило масове затоплення територій нижче по Дніпру.

За словами Буданова, росіяни у Венесуелі служать "військовими радниками, а також вчителями", а також надають розвідувальну інформацію. "Загалом, це навчання піхоти, безпілотників та спецпідрозділів", - сказав керівник ГУР.

За його словами, розгортання російських військ у Венесуелі – це давня ротація, яка існує вже багато років, а ГУР не виявила ніяких змін у чисельності російських військ у Венесуелі після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа збільшила присутність американських військ у Карибському басейні. Однак, схоже, що Макаревич, який перебуває там з початку року, отримав продовження терміну перебування там, оскільки типові ротації російських командирів тривають проходять кожні шість місяців, зазначив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що діяльність очолюваної Макаревичем місії не є реакцією на поточне нарощування військової присутності США в регіоні, але місія, ймовірно, залишиться у Венесуелі під час гіпотетичної атаки США. "Я думаю, що вони будуть за лаштунками, і офіційно Росія намагатиметься говорити з США, тому що їхні підрозділи знаходяться у Венесуелі", – сказав він.

На запитання, чи має українське ГУР активи у Венесуелі, Буданов відповів: "Ми збираємо всю інформацію про них".

Теги: #венесуела #гур_мо #генерал_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 22.11.2025
ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

ГУР дякує всім причетним до повернення українців з Білорусі

15:23 21.11.2025
Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

12:02 19.11.2025
ГУР: РФ перешкоджає поширенню інформації на ТОТ – забороняє супутникове обладнання, блокує SIM-карти, цензурує інформресурси

ГУР: РФ перешкоджає поширенню інформації на ТОТ – забороняє супутникове обладнання, блокує SIM-карти, цензурує інформресурси

17:20 17.11.2025
Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО

Росіяни впустили вісім бомб на території Білгородської області – ГУР МО

14:37 13.11.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу за участь в окупації Херсона у 2022 році

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу за участь в окупації Херсона у 2022 році

22:04 31.10.2025
Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

Президент Венесуели попросив військову допомогу в РФ, Китаю та Ірану через активність США у Карибському морі

16:28 25.09.2025
СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків

СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків

21:40 20.09.2025
Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

Трамп вимагає від влади Венесуели прийняти ув'язнених та пацієнтів психіатричних установ, переправлених до США

12:44 20.08.2025
ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

06:44 08.08.2025
США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

ВАЖЛИВЕ

Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

У Швейцарії європейські лідери обговорять план Трампа та вимагатимуть відмови від ідеї передачі Донбасу Росії

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

ОСТАННЄ

Канадські чиновники співпрацюватимуть з європейськими над мирним планом для України – голова МЗС після розмови з Сибігою

В Тернополі 34 загиблих внаслідок ворожого удару, одна людина ще не ідентифікована

Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області за добу, постраждав рятувальник

"Укрзалізниця" отримала нову партію переважно української техніки для колійників і енергетиків

Зеленський закликав прискорити постачання ППО після масованих атак Росії на Україну протягом минулого тижня

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

На Чернігівщині вночі пошкоджено Центр дитячої творчості, багатоповерхівки та будинок

Келлог: Завершення війни в Україні вимагатиме складних рішень обох сторін

Після нічної атаки медична допомога знадобилася 15 жителям Дніпра, троє в лікарнях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА