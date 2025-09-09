У Львівській області є приблизно 500 МВт ВДЕ, ще 700 МВт може бути додано найближчими роками - глава ОВА

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У Львівській області вже встановлено майже 500 МВт потужності на відновлюваних джерелах, ще 700 МВт можуть бути встановлені найближчими роками, повідомив начальник ОВА Максим Козицький. "500 МВт потужності ВДЕ вже встановлено в області, більше 700 МВт в проєктах, які можна буде реалізувати", - сказав Козицький під час Українського вітроенергетичного форуму-2025 від Української вітроенергетичної асоціації, який проходить зараз у Львові.

Пізніше на пресконференції він уточнив, що в області вже реалізовується два проєкти ВЕС, а дев’ять проєктів в розробці.

"Все разом - це більше 700 МВт "вітру" на наступні кілька років",- зазначив начальник ОВА.

В коментарі "Енергореформі" він зазначив, що основні проєкти ВДЕ-генерації на Львівщині реалізовуються українськими приватними інвесторами.

За його словами, комунальні підприємства встановили приблизно 10 МВт ВДЕ.

"Є програма, яка дозволяє реалізовувати проєкти ВДЕ на комунальних об’єктах, насамперед, лікарнях та школах. Але це точкові проєкти. Це здешевлення електроенергії й заробіток на продажу Її надлишків в мережу. Що стосується енергонезалежності, то її можуть дозволити собі тільки великі громади, в тому числі Львів, бо вони мають можливості кредитуватися в європейських та українських банках", - пояснив Козицький. Він додав, що великі громади модернізують в модернізацію мереж і будуть збільшувати генеруючі потужності.