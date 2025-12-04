Інтерфакс-Україна
Події
18:58 04.12.2025

"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

2 хв читати
"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

Група компаній "Еко-Оптіма" наступного року має завершити будівництво Сокальської ВЕС 40 МВт та почати проєкт ВЕС Белз 100 МВт на прикордонні з Польщею, повідомив засновник ГК Зіновій Козицький.

"На початок наступного року ми виходимо на завершальний етап у будівництві Сокальської ВЕС 40 МВт і, сподіваюся, добудуємо ГЕС потужністю 1 МВт. На 2026 рік заплановано також проєкт ВЕС Белз потужністю 100 МВт. Це прикордоння з Польщею, і там сприятливий вітер. Наразі ведемо переговори з кількома українськими банками та ЄБРР щодо залучення фінансування. Проте кінцевого рішення ще не маємо", – сказав Козицький в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, у планах компанії – ще дві ВЕС потужністю 62 і 80 МВт.

Він також зазначив, що компанія цього року розпочала будівництво установки зберігання енергії 44 МВт та 130 МВт*год ємності та паралельно запланувала будівництво СЕС потужністю 20 МВт, оскільки, за його словами, "вітер і сонце добре працюють у комплексі".

За підрахунками Козицького, на будівництво 240 МВт вітру, 44 МВт energy storage, 20 МВт сонячної енергії потрібно приблизно EUR370 млн.

Він уточнив, що зараз компанія має приблизно 246 МВт генерації: 93 МВт вітру (включаючи Сколівську ВЕС 59 МВт – ЕР), 128 МВт сонця, 25,5 МВт газопоршневої генерації, 4 ТЕЦ. Крім того, компанія будує майже 1 ГВт малої ГЕС, підтримку на яку вона отримала на "зеленому" аукціоні.

У повному обсязі інтерв’ю з Зіновієм Козицьким опубліковане на сайті "Інтерфакс-Україна" https://interfax.com.ua/news/interview/1125948.html та на сайті "Енергореформи" https://reform.energy/

Теги: #еко_оптіма #козицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 04.12.2025
Засновник компаній "Еко-Оптіма" та "Західнадрасервіс" Зіновій Козицький: "За чотири роки маємо намір подвоїти наш вітропарк"

Засновник компаній "Еко-Оптіма" та "Західнадрасервіс" Зіновій Козицький: "За чотири роки маємо намір подвоїти наш вітропарк"

14:28 09.09.2025
У Львівській області є приблизно 500 МВт ВДЕ, ще 700 МВт може бути додано найближчими роками - глава ОВА

У Львівській області є приблизно 500 МВт ВДЕ, ще 700 МВт може бути додано найближчими роками - глава ОВА

14:09 09.09.2025
Львівщина вже на 85% готова до зимового періоду - глава ОВА

Львівщина вже на 85% готова до зимового періоду - глава ОВА

12:53 12.07.2025
Кількість постраждалих у Львові зросла до дев'яти людей

Кількість постраждалих у Львові зросла до дев'яти людей

16:38 10.06.2025
Елеватор потужністю 30 тис. тонн і сухий порт побудують у Львівській області

Елеватор потужністю 30 тис. тонн і сухий порт побудують у Львівській області

18:57 27.05.2025
Угода про надра із США відкриває нові перспективи для українських компаній, але треба оцінювати й можливі ризики – засновник "Західнадрасервісу"

Угода про надра із США відкриває нові перспективи для українських компаній, але треба оцінювати й можливі ризики – засновник "Західнадрасервісу"

11:04 16.04.2025
Голова Львівської ОВА пропонує обмежити мерство 4 термінами, як у мера Львова Садового

Голова Львівської ОВА пропонує обмежити мерство 4 термінами, як у мера Львова Садового

12:04 18.03.2025
Зеленський прибув з візитом на Львівщину - голова ОВА

Зеленський прибув з візитом на Львівщину - голова ОВА

13:24 11.03.2025
Чехія виділить понад 30 млн євро на ремонт госпіталю для ветеранів та репресованих у Львові – Козицький

Чехія виділить понад 30 млн євро на ремонт госпіталю для ветеранів та репресованих у Львові – Козицький

10:37 13.12.2024
РФ атакувала об'єкти енергетики на Львівщині, наслідки уточнюються - ОВА

РФ атакувала об'єкти енергетики на Львівщині, наслідки уточнюються - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Мирна угода має базуватися на повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України – президент Кіпру

Головування Кіпру в ЄС може стати історичним з точки зору відкриття кластерів для України – Зеленський

Умєров та Гнатов зустрінуться з американською стороною у Флориді в четвер – член делегації України

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

ОСТАННЄ

МЗС Туреччини викликало представників дипмісій України та РФ "через поширення війни у Чорному морі"

Масований обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ – "Нафтогаз"

Німеччина анонсувала EUR100 млн у Фонд підтримки енергетики, чим збільшила свій внесок до EUR550 млн

Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Польський суд видав європейські ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці – ЗМІ

Міноборони спрямувало додаткові 2,1 млрд грн для замовлення дронів та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Качка: Україна та Ізраїль обговорили перспективи взаємодії в інвестиціях, енергетиці та ветеранській політиці

В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

Окупанти обстріляли пеританальний центр у Херсоні, без постраждалих - обладміністрація

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА