"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

Група компаній "Еко-Оптіма" наступного року має завершити будівництво Сокальської ВЕС 40 МВт та почати проєкт ВЕС Белз 100 МВт на прикордонні з Польщею, повідомив засновник ГК Зіновій Козицький.

"На початок наступного року ми виходимо на завершальний етап у будівництві Сокальської ВЕС 40 МВт і, сподіваюся, добудуємо ГЕС потужністю 1 МВт. На 2026 рік заплановано також проєкт ВЕС Белз потужністю 100 МВт. Це прикордоння з Польщею, і там сприятливий вітер. Наразі ведемо переговори з кількома українськими банками та ЄБРР щодо залучення фінансування. Проте кінцевого рішення ще не маємо", – сказав Козицький в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, у планах компанії – ще дві ВЕС потужністю 62 і 80 МВт.

Він також зазначив, що компанія цього року розпочала будівництво установки зберігання енергії 44 МВт та 130 МВт*год ємності та паралельно запланувала будівництво СЕС потужністю 20 МВт, оскільки, за його словами, "вітер і сонце добре працюють у комплексі".

За підрахунками Козицького, на будівництво 240 МВт вітру, 44 МВт energy storage, 20 МВт сонячної енергії потрібно приблизно EUR370 млн.

Він уточнив, що зараз компанія має приблизно 246 МВт генерації: 93 МВт вітру (включаючи Сколівську ВЕС 59 МВт – ЕР), 128 МВт сонця, 25,5 МВт газопоршневої генерації, 4 ТЕЦ. Крім того, компанія будує майже 1 ГВт малої ГЕС, підтримку на яку вона отримала на "зеленому" аукціоні.

