Львівщина вже на 85% готова до зимового періоду - глава ОВА

Фото: https://www.facebook.com

Львівська область на 85% готова до проходження осіннє-зимового періоду і до його початку завершить підготовку повністю, повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Готові до ОЗП вже більш ніж на 85%. До початку сезону будемо готові на всі 100%",- сказав Козицький в коментарі "Енергореформі" під час Українського вітроенергетичного форуму - 2025 від Української вітроенергетичної асоціації, який зараз проходить у Львові.

За його словами, одним з головних завдань ОВА є захист електричних підстанцій в умовах атак РФ по енергосистемі.

"Атаки тривають, ворог застосовує комбіновані удари, і ми маємо бути готові",- зазначив Козицький.