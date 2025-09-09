Інтерфакс-Україна
Події
14:09 09.09.2025

Львівщина вже на 85% готова до зимового періоду - глава ОВА

1 хв читати
Львівщина вже на 85% готова до зимового періоду - глава ОВА
Фото: https://www.facebook.com

Львівська область на 85% готова до проходження осіннє-зимового періоду і до його початку завершить підготовку повністю, повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Готові до ОЗП вже більш ніж на 85%. До початку сезону будемо готові на всі 100%",- сказав Козицький в коментарі "Енергореформі" під час Українського вітроенергетичного форуму - 2025 від Української вітроенергетичної асоціації, який зараз проходить у Львові.

За його словами, одним з головних завдань ОВА є захист електричних підстанцій в умовах атак РФ по енергосистемі.

"Атаки тривають, ворог застосовує комбіновані удари, і ми маємо бути готові",- зазначив Козицький.

Теги: #козицький #енергореформа #львівська_область

