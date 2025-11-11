Фігурант справи "Мідас" Пушкар перебуває у Варшаві у відрядженні – джерела

Член національного енергорегулятора НКРЕКП Сергій Пушкар, ім’я якого фігурує у справі НАБУ/САП "Мідас" перебуває у Варшаві у відрядженні.

Про це "Енергореформі" повідомили джерела в уряді.

"У відрядженні у Варшаві до кінця тижня", – сказав співрозмовник "Енергореформи".

Він також звернув увагу, що в умовах воєнного часу, відрядження посадових осіб, особливо чоловіків призовного віку, готуються заздалегідь і погоджуються на рівні уряду.

Про те, що Пушкар покинув Україну сьогодні вночі, повідомив також народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм у вівторок.

"Член НКРЕКП, Пушкар Сергій, сьогодні вночі покинув територію України. Саме він фігурує на плівках, щодо отримання "зарплати" $20 штук від Міндіча", – написав Железняк.

Як видно з трансляції засідання НКРЕКП у вівторок, Пушкар був відсутній на ньому.

"Енергореформа" звернулася з офіційним запитом в НКРЕКП.