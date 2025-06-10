Елеватор потужністю 30 тис. тонн і сухий порт побудують у Львівській області

Елеватор, який зможе одночасно зберігати до 30 тис. тонн зерна, а також сухий порт побудують у Львівський області, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Це початок масштабного проєкту, який передбачає сотні зерносховищ по всій Україні, мережу сухих портів, сучасні логістичні хаби, заводи глибокої переробки, біокластери, нові можливості для експорту й технологічне оновлення агросектору", - написав він у Facebook.

Меморандум про початок співробітництва підписали Львівська ОВА, Львівська облрада, Белзька міськрада та AgHoldCo, яка за підтримки інвестиційного фонду UAF Partners бере на себе фінансування 80-85% вартості проєкту. До фінансування планують залучити також Данську державну експортну агенцію EIFO, завдяки якій AgHoldCo має намір залучити кредит у розмірі $12 млн на будівництво кожного елеватора.

Внесок Белзької громади оцінюють в розмірі не менше ніж $3 млн на кожен із субпроєктів. Ця допомога також включатиме підбір та виділення земельних ділянок, підключення об’єкта до інженерних мереж, податкові пільги.

Очільник Львівської ОВА висловив упевненість, що зведення елеватора та сухого порту в області дасть роботу людям, допоможе зменшити витрати на доставку зерна та посилить продовольчу безпеку Львівщини. Крім того, малим і середнім фермерським господарствам буде легше зберігати зерно.