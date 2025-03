Чехія виділить понад 30 млн євро на ремонт госпіталю для ветеранів та репресованих у Львові – Козицький

Чехія надасть понад 30 млн євро для ремонту відділень у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи, повідомив на своїй сторінці у фейсбуку начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, про це під час зустрічі з начальником ЛОВА повідомили представники чеської делегації на чолі з Генеральним секретарем Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Радеком Рубешем.

"Загальна сума допомоги становить понад 30 мільйонів євро: близько 13 мільйонів у вигляді грантів і майже 17 – у кредитних коштах. Гроші надійдуть в межах чеської програми "Renovation and modernization of hospitals in Ukraine", – написав Козицький.

За його словами, проєкт передбачає не лише ремонти та оновлення обладнання, але й поглиблене навчання для медперсоналу.

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи проходять лікування та реабілітацію як українські військові, так і цивільні, які зазнали поранень і травм під час російського вторгнення.

Джерело: https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/pfbid02PwbSSpFefPeVfj9af1Bakf3PE5QfU3enP2gqtzzZycfS9XoLR5L1tYyxFmYYxd28l?locale=uk_UA