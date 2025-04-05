Інтерфакс-Україна

Події

10:48 05.04.2025

Громада Києва передала армії партію дронів, системи РЕБ і автівки – Кличко

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Громада Києва передала армії партію дронів, системи РЕБ і автівки – Кличко
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Міський голова Києва Віталій Кличко відвідав підрозділи, які воюють на харківському напрямку та на Донбасі.

"Встиг заїхати в 7 бригад та передати необхідне оснащення від столичної громади. Загалом – майже 3600 дронів, які так необхідні на передовій. А також відвіз системи РЕБ та автівки. Поспілкувася і підтримав бійців", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Зокрема, від громади Києва було передано 400 FPV-дронів різних конфігурацій для 42 ОМБр, 1000 FPV-дронів різних типів для 3 ОШБр, 400 FPV-дронів для 28 ОМБр Лицарів зимового походу, 200 БпЛА Mavic 3 Pro та 200 FPV для 5 ОШБр, 400 FPV для 100 ОМБр і 50 Mavic 3 Pro для 63 ОМБр.

Крім того, батальйон "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж" отримав понад 200 БпЛА Mavic 3Т, 300 FPV-дронів, 440 термальних FPV, 35 систем РЕБ, 3 всюдиходи "Арго" і броньований позашляховик Humvee.

"Київ продовжує допомагати нашим захисникам – і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги. Ситуація на фронті дуже складна. Бійці виснажені, але б’ються відважно й затято", - відзначив мер.

Теги: #допомога #військові #кличко

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