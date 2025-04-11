ПАРЄ голосуватиме за резолюцію про українських журналістів у жовтні - Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме за резолюцію щодо українських журналістів у жовтні, повідомила член постійної делегації Верховної Ради Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Продовжую працювати над проєктом резолюції ПАРЄ щодо українських журналістів. У червні проведемо наступні слухання…А вже у жовтні – голосування резолюції в Асамблеї", - написала Кравчук у Фейсбуці.

За словами народного депутата, вона вже запросила на слухання уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та журналіста, колишнього бранця Кремля Станіслава Асєєва.

Вона розповіла, що на останніх слуханнях комітету культури, науки, освіти і медіа у ПАРЄ, де мова йшла про долю українських журналістів, яких утримує Росія, взяв участь комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті.

Кравчук нагадала, що за даними Інституту Масової Інформації за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 102 журналісти загинули, щонайменше 30 українських цивільних журналістів незаконно утримуються в російському полоні.