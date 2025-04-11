Литва у разі скасування санкцій ЄС готується до "крайніх заходів" у торгівлі з Росією

Литва хоче мати можливість застосувати національні економічні санкції проти Росії та Білорусі, якщо їх не залишиться на рівні Європейського союзу (ЄС), повідомляє портал LRT із посиланням на агентство BNS.

На розгляді Сейму Литви перебувають поправки до закону про введення (через продовження РФ повномасштабної війни проти України - ІФ-У) обмежувальних заходів на національному рівні, які передбачають продовження цих заходів ще на рік - до травня 2026 року.

Таким чином, пише BNS, Литва прагне створити механізм економічних санкцій проти Росії та Білорусі на випадок, якщо ЄС не продовжить свої санкції. У документі про внесення поправок підкреслюється, що такий механізм буде застосовуватися як "крайній захід".

Термін дії низки санкцій проти РФ спливає наприкінці липня, проте нещодавно ЄС зіткнувся з протидією з боку Угорщини під час продовження обмежень щодо РФ. Є побоювання, що це може повторитися і в майбутньому, зазначає видання.

За інформацією BNS, Сейм Литви 2023 року вперше запровадив національні санкції щодо громадян Росії та Білорусі. Минулого року їх було продовжено.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії. Вони спрямовані проти громадян, економічних секторів і компаній РФ.