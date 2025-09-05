Інтерфакс-Україна
Події
13:20 05.09.2025

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Необхідно більше санкційних заходів, щоб змусити РФ зупинити війну, в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і європейська команда прямує до Вашингтону, щоб працювати над цим з американськими партнерами, повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями", - сказав Кошта на спільній пресконфренції з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Він наголосив, що Європа працює разом з Україною над спільним майбутнім, підтримуючи відбудову України і її шлях до вступу до ЄС.

"Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі – це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців", - додав Кошта.

Він зазначив, що в ЄС вражені реформами, яку проводить Україна попри війну, і робота має продовжитися.

"Ми вас підтримуємо у вашій боротьбі у цій війні, оскільки вона продовжується. Ми вас підтримуємо у зусиллях, спрямованих на досягнення миру, у мирних переговорах. І ми також підтримуємо ваше майбутнє як повноправного члена у Європейському Союзі", - резюмував президент Євроради.

