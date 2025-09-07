Міністр фінансів США: Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібна підтримка європейських партнерів

США готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій проти країн, які купують російську нафту, щоб "зруйнувати" російську економіку, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери підтримали нас", – заявив Бессент в ефірі програми "Meet the Press" телеканалу NBC News.

"Зараз ми спостерігаємо змагання між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка. І якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитися, ввести додаткові санкції, вторинні мита на країни, що купують російську нафту, російська економіка зазнає повного краху, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.