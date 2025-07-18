Інтерфакс-Україна
Події
10:11 18.07.2025

ЄС схвалив один з найсильніших пакетів антиросійських санкцій – Каллас

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ЄС схвалив один з найсильніших пакетів антиросійських санкцій – Каллас

Європейський Союз схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії, повідомила високий представник Європейського союзу Кая Каллас в п’ятницю.

"Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуючи ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування", - написала Каллас в соцмережі Х.

Згідно зі схваленим пакетом санкцій, наголосила вона, трубопроводи "Північний потік" будуть заборонені. Також встановлюється нижча гранична ціна на нафту.

"Ми чинимо посилення тиску на російську військову промисловість, китайські банки, що дозволяє обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках. Вперше ми визначаємо реєстр прапора та найбільший нафтопереробний завод "Роснефти" в Індії", - зазначила Каллас.

"Наші санкції також вплинули на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей. Ми продовжуватимемо підвищувати витрати, тому зупинення агресії стане єдиним шляхом вперед для Москви", - резюмувала вона.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала затвердження 18-го пакету санкцій проти Росії.

"Ми завдаємо удару в саме серце російської військової машини. Ми спрямовані на її банківський, енергетичний та військово-промисловий сектори, включаючи нове динамічне обмеження цін на нафту. Тиск триває. Він триватиме, доки Путін не завершить цю війну. Дякую Головуванню Данії в Раді ЄС за цей перший успіх", - написала фон дер Ляєн в соцмережі Х.

Теги: #каллас #ес #санкції_проти_рф

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