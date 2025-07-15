ЄК в обмін на підтримку санкцій проти Росії дала гарантії Словаччині у сфері енергобезпеки - Фіцо

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Європейська комісія (ЄК) дала гарантії Братиславі у зв'язку із планованим повним припиненням імпорту російського газу до ЄС з 1 січня 2028 року.

"ЄК запропонувала Словаччині гарантії у зв'язку з планами припинити постачання природного газу з Росії в обмін на підтримку чергового пакета санкцій проти Росії", - наводить у вівторок слова Фіцо сербська газета "Політика".

Видання зазначає, що словацький прем'єр заявив, що надішле пропозиції ЄК лідерам усіх політичних партій країни і чекатиме на їхню відповідь. При цьому про суть гарантій з боку Брюсселя він нічого не повідомив.

Фіцо знову нагадав, що Словаччина не голосуватиме за нові санкції щодо Росії, якщо лише ЄК не надасть Братиславі хоча б мінімальну підтримку в разі схвалення "демагогічної і збиткової пропозиції" про припинення імпорту російського газу з 1 січня 2028 року.

Видання нагадує, що "для схвалення нового пакета достатньо кваліфікованої більшості, і Словаччина може опинитися в меншості, але Фіцо усвідомлює, що цю суперечку неможливо виграти зі стовідсотковим результатом, але й програти її не можна".

"Якщо хочеш жити з вовками, доведеться вити з ними. На жаль, така сувора реальність нинішнього союзу. Тому ми маємо боротися до останнього за прийнятний компроміс", - заявив прем'єр-міністр Словаччини.

Він нагадав, що голосування щодо чергового пакету санкцій має відбутися у вівторок або найближчими днями.

"Незважаючи на те, що мені дуже хотілося б якнайшвидше завершити цю сумну главу в діяльності ЄК, я все ж залишаю за собою можливість не підтримати новий пакет санкцій. Це буде цирком і шантажем заради європейських грошей, спробою повалити законний словацький уряд і замінити його слухняною Словаччиною. Але навіть такі саморуйнівні битви часом мають глибокий моральний сенс", - заявив Фіцо.

Раніше Фіцо заявляв, що словацький уряд запросить гарантій в енергетичному секторі, які мають забезпечити доступні ціни. При цьому Фіцо зазначив, що на переговорах "зростає нервозність".