Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

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Президент України Володимир Зеленський підписав черговий пакет антиросійських санкцій. Про це він повідомив у зверненні в неділю, 6 липня.

"Щойно підписав новий санкційний пакет – і це особливі санкції, які б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України. Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості", - заявив президент.

Він зазначив, що всі схеми будуть зупинені.

"Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки. Загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції – наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також у пакеті – 73 фізичні особи, всі – громадяни Росії. По них санкції також будемо синхронізовувати", - додав він.

Президент пояснив, що санкційні правила різняться у світі, але наразі мета у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал.

"Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи. Наступного тижня ми готуємо й нові рішення, наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу – всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі", - резюмував він.