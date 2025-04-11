"Нова пошта" попередила про можливу затримку вантажів через негоду

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" попередила про можливу затримку вантажів через складні погодні умови у п'ятницю.

"У зв’язку з негодою та обмеженням руху на дорогах у Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях сьогодні, 11 квітня у цих регіонах можлива затримка доставки. Попередній час доставки посилок — до 20:00", - повідомляється у Телеграм "Нової пошти" у п'ятницю.

У компанії запевнили, що докладають усіх зусиль, аби забезпечити вчасну доставку і порадили відстежувати відправлення можна на сайті novaposhta.ua або у мобільному застосунку.