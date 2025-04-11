Інтерфакс-Україна

Події

12:02 11.04.2025

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

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Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про пакет у розмірі 350 млн фунтів стерлінгів ($459 млн – ІФ-У) для "збільшення підтримки українських бійців на передовій".

"Сьогодні я можу оголосити про виділення 350 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських бійців на передовій", - сказав він під час виступу на відкритті засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі в п'ятницю.

За словами міністра, пакет включає радіолокаційні системи, протитанкові міни та сотні тисяч безпілотників, а також фінансування утримання та ремонту бойової техніки.

Він зазначив, що, загалом, Велика Британія витратить цього року 4,5 млн фунтів стерлінгів ($580 млн – ІФ-У) на військову підтримку України, що є найвищим рівнем витрат за всю історію.

"Ця додаткова підтримка сьогодні зміцнить українські війська в ближньому бою, зміцнить наші промислові зв’язки з Україною та підніме британський бізнес", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія та Норвегія спільно профінансують новий пакет військової допомоги Україні на суму $580 млн (450 млн фунтів стерлінгів), який передбачає масову доставку безпілотників на фронт.

Теги: #військова_допомога #велика_британія

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