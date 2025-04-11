Інтерфакс-Україна

Події

10:38 11.04.2025

Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot

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Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, що прибув у Брюссель на засідання Контактної групи з оборони України, анонсував нову військову допомогу для Києва.

"Я підкреслюю, що ми надамо ще чотири системи IRIS-T, включаючи ракети. Отже, це найкраще повідомлення дня, яке супроводжується інформацією про те, що ми також надали ще 30 ракет для систем Patriot", - сказав він під час спілкування з журналістами перед початком зустрічі у форматі "Рамштайн".

Зокрема, допомога включає 4 додаткові системи IRIS-T плюс 300 керованих ракет; 120 ПЗРК; 300 розвідувальних безпілотників, ще 25 бойових машин піхоти Marder, 15 танків Leopard, 14 артилерійських систем, 100 радарів наземного спостереження і ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів тощо.

"Наша надійна підтримка продовжується. Вчора я зміг оголосити, що за останні кілька днів ми змогли надати 30 додаткових керованих ракет Patriot з наших власних запасів для систем Patriot, які ми вже доставили в Україну", - наголосив Пісторіус.

Окремо він відзначив важливість коаліцій сил і засобів, в рамках яких партнери допомагають Україні "розбудовувати сили і засоби як зараз, так і на післявоєнний період".

"Зараз Німеччина сформувала дев'яту коаліцію, до якої на сьогодні приєдналися десять партнерів, яка займається дуже важливою і дедалі важливішою сферою electronic warfare. Сюди входить, наприклад, захист і зміцнення наших власних комунікацій, розвідка і порушення комунікацій противника і, не в останню чергу, але дуже важливо, захист від безпілотників", - повідомив міністр.

Теги: #ппо #україна #німеччина

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