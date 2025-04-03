БО "Благодійний фонд All4Ukraine спільно з партнерами у Чеській Республіці та Словацькій Республіці запустили закордонну кампанію "Амуніція для України"

В квітні 2024 року, українська Благодійна організація "Благодійний фонд "Все для України – Підтримка України" (All4Ukraine), яка виступила ключовим організаційним та технічним партнером, спільно зі своїми зарубіжними партнерами у Чеській Республіці та Словацькій Республікці запустили закордонну кампанію "Амуніція для України". Метою вказаної кампанії був збір коштів переважно на території Словаччини в рамках "Чеської ініціативи" по закупівлі снарядів для Збройних сил України. Коло однодумців, яких об’єднала спільна мета допомоги українським оборонцям намагалася показати, що словацький народ не підтримує проросійську політику свого уряду та завжди на стороні братського українського народу. На думку організаторів, за результатами збору планувалося зібрати пару сотен тисяч євро, які б спрямували на закупівлю боєприпасів від імені словацького народу, але все пішло не за планом.

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Ініціатива "Амуніція для України", запущена на початку 2024 року, призвела до ефекту "вибуху", ставши своєрідним протестом проти політики уряду Роберта Фіцо, її підтримали відомі діячі, як у самій Словаччині так і за кордоном. Сама акція стала найбільшою краудфандинговою кампанією в історії Словаччини, зібравши з квітня 2024 року по лютий 2025 безпрецедентні 5,1 мільйона євро від понад 75 000 окремих донорів. Кампанія виникла у відповідь на відмову уряду Словаччини приєднатися до міжнародних зусиль, очолюваних Чеською Республікою, щодо забезпечення України боєприпасами. Під гаслом "Якщо не хоче уряд, ми зробимо". Кампанія отримала значне міжнародне визнання, її висвітлювали BBC, Reuters, The Wall Street Journal і Politico.

Зібрані кошти були використані для закупівлі 2700 одиниць 122-мм артилерійських снарядів і додатково мінометних мін, які були успішно доставлені в Україну. Ініціатива не лише забезпечила суттєву військову підтримку, але й стала потужною громадянською демонстрацією, показуючи, що громадянське суспільство може відігравати вирішальну роль у формуванні зовнішньої політики, навіть коли уряди вагаються.

Директор чеської платформи "Donio" Ян Полак, який є розпорядником коштів подякував, українській стороні в особі All4Ukraine, підкресливши вирішальну роль у мобілізації ресурсів, координації логістики та забезпеченні ефективної реалізації ініціативи: "Під час цих зусиль All4Ukraine відігравала вирішальну роль у мобілізації ресурсів, координації логістики та забезпеченні ефективної реалізації ініціативи. Їхня давня прихильність до України, включно з попередніми гуманітарними проектами, такими як кампанії зі збору коштів для швидкої допомоги та доставка понад 70 автомобілів в Україну, підкреслює їхню відданість і надійність як партнера. Ми визнаємо та глибоко цінуємо зусилля All4Ukraine у зміцненні міжнародної солідарності з Україною. Їхнє партнерство сприяло успіху цієї ініціативи, і ми сподіваємося на продовження співпраці в майбутньому".