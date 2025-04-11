Інтерфакс-Україна

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15:03 11.04.2025

Постачання газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня 2025р - Шмигаль

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Постачання газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня 2025р - Шмигаль

Постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня 2025 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, спрямовані на підтримку громадян та громад. Постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року. Це означає збереження пільгових цін на газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ. Наприкінці березня уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін. Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, за його словами, Кабмін розподілив 1,5 млрд грн додаткової дотації для громад та регіонів, які цього найбільше потребують; понад 500 млн грн виділив для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей на оплату комунальних послуг у медичних закладах; майже 1 млрд грн виділено громадам, які мають менше коштів від податку на доходи фізичних осіб, а також від плати за землю та єдиного податку. 

Як зазначено у Телеграм-каналі представника уряду у парламенті Тараса Мельничука, продовження дії постанови про ПСО (постанова №812 від 19 липня 2022 року), яка мала закінчитися 30 квітня 2025 року, здійснюється задля створення умов щодо забезпечення гарантованого та безперебійного постачання природного газу виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період 2025 року.

Як повідомлялося, ціна газу для виробництва тепла та гарячої води населенню становить 7420 грн/тис. куб м з ПДВ, бюджетним організаціям та установам державної та комунальної власності – 16390 грн/тис. куб м з ПДВ.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) 8 квітня зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства "Київтеплоенерго" для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Наприкінці березня уряд продовжив також до 31 жовтня 2025 року дію постанови №222 від 6 березня 2022 року, якою, зокрема, передбачається збереження цін на газ для населення на рівні, зафіксованому на 24 лютого 2022 року. Ціна постачання газу побутовим споживачам від НАК "Нафтогаз", який забезпечує майже все населення, складає 7,96 тис. грн/тис. куб м з ПДВ.

Теги: #псо #шмигаль

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